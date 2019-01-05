Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemini meşgul eden isimlerden olan Cesc Fabregas'ın bugün Chelsea formasını son kez giyeceği öğrenildi.

Sky Sports'un edindiği bilgilere göre 31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, FA Kupası'nda Nottingham Forest'a karşı kaptan olarak sahaya çıkacağı mücadelenin ardından Chelsea'ye veda edecek.

Menajer Maurizio Sarri'nin takımda kalmasını istemesine rağmen yeteri kadar süre alamadığı için ayrılmakta kararlı olduğu belirtilen Fabregas'ın yeni rotasının ise Monaco olması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler