Fenerbahçe'nin de çok istediği Marcos Rojo Estudiantes'e gidiyor

Geçen sezondan bu yana birçok kez adı Fenerbahçe'yle anılan Marcos Rojo altyapısından çıktığı takım olan Estudiantes'e gidiyor.

29 Ocak 2020, Çarşamba 19:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin de çok istediği Marcos Rojo Estudiantes'e gidiyor

İngiliz medyasındaki haberlere göre; Manchester United Marcos Rojo'nun sezon sonuna kadar Estudiantes'e kiralanması konusunda Arjantin kulübüyle anlaşma sağladı. 

29 yaşındaki oyuncu geçen sezondan bu yana birçok kez Fenerbahçe'yle anılmış ancak Sarı Lacivertlielr'in çok istediği bu transfer bir türlü gerçekleşmemişti. 

Veron ikna etti

United formasıyla bu sezon sadece 9 maça çıkan Rojo'nun kariyerine yeni bir başlangıç yapması için kulüp başkanı ve Arjantinli efsane oyuncu Juan Sebastian Veron'un devreye girdiği ve vatandaşını ikna ettiği belirtildi. Veron bir dönem Manchester United'da da forma giymişti. 

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