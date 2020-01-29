İngiliz medyasındaki haberlere göre; Manchester United Marcos Rojo'nun sezon sonuna kadar Estudiantes'e kiralanması konusunda Arjantin kulübüyle anlaşma sağladı.

29 yaşındaki oyuncu geçen sezondan bu yana birçok kez Fenerbahçe'yle anılmış ancak Sarı Lacivertlielr'in çok istediği bu transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

Veron ikna etti

United formasıyla bu sezon sadece 9 maça çıkan Rojo'nun kariyerine yeni bir başlangıç yapması için kulüp başkanı ve Arjantinli efsane oyuncu Juan Sebastian Veron'un devreye girdiği ve vatandaşını ikna ettiği belirtildi. Veron bir dönem Manchester United'da da forma giymişti.