Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 15. haftada Akhisarspor’a 3-0 yenilerek adeta dip yaptı. Lig tarihinde ilk kez küme düşme hattına gerileyen sarı-lacivertlilerde, sezon başında ‘Yeniden’ sloganıyla çıkılan yol adeta tuzla buz oldu.

Başkan Ali Koç’un seçim kampanyasında bile ciddi anlamda yer verdiği sportif direktör Damien Comolli, 6 aylık sürede büyük bir kriz yaşadı. Comolli, icraatları, kararları ve hamleleriyle çöküşe giden yolu neredeyse tek başına hazırladı. Fransız yönetici ile Fenerbahçe’nin ilk 6 aylık döneminde yaşananlar adım adım bugünkü sonu ortaya çıkardı:

- Sezon başı kampında A takıma dahil edilmek istenen Ozan Tufan’ın bir anda kadro dışı kalması anlaşılamadı.

- Sezonun ilerlemesiyle kötü sonuçların artması sonrası bazı kritik kararlar alındı. 16 yıldır forma giyen kaptan Volkan Demirel bir anda kadro dışı bırakıldı. Ayrıca Aatif ile Dirar da Dereağzı’na yollandı. Kaleci Carlos Kameni’nin durumu ise sezon başından bu yana belirsizlikte bırakıldı.

- UEFA Avrupa Ligi için seçilen kadroda Soldado ve Mehmet Ekici gibi iki kilit ismin olmaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Antrenör krizi

- Esas kriz, yardımcı antrenörler konusunda patlak verdi. Comolli’nin idaresindeki Samandıra’da Aykut Kocaman döneminden kalan antrenörlerin sabote iddiaları yankılandı. Son yılların en büyük sıkıntısı yaşanırken, 3 yardımcı antrenörle yollar ayrıldı.

- Ankaragücü yenilgisiyle Phillip Cocu’nun gönderilme süreci başladı. Comolli tarafından bizzat getirilen Cocu’nun neredeyse 1.5 ay geçmesine karşın sözleşmesi dahi fesh edilemedi.

- İdareten göreve gelen yardımcı antrenör Erwin Koeman, geleceğiyle ilgili hep bir belirsizlik yaşadı. Sürekli olarak üst kademenin karar vereceğini kaydeden Koeman, geleceğini kuramadığını her seferinde dile getirdi.

(Milliyet)