Sarı-Lacivertliler, ligde ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte 48 puanda. Ancak Rize maçıyla başlayan ve Hatay maçıyla zirve yapan kötü oyuna rağmen bu iki karşılaşma kazanılmıştı. Galatasaray’a Kadıköy’de 1-0 kaybedilmesi, eleştiri oklarının Erol Bulut’a yönelmesine neden oldu. Son darbe ise kupaya Başakşehir karşısında havlu atılmasıyla geldi. Emre Belözoğlu her ne kadar Bulut’un arkasında olduğunu açıklasa da önümüzdeki 3 lig maçı Fenerbahçe için çok kritik görünüyor. Bugün Karagümrük’e konuk olacak olan Sarı-Lacivertliler, ardından Göztepe ile karşılaşacak. Erol Bulut ve öğrencileri 28 Şubat’ta ise son haftaların en formda takımı Trabzonspor’la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar, Sarı-Lacivertliler’in ve Erol Bulut’un kaderini çizebilir.

‘Ayağa kalkmalıyız’

Erol Bulut, dünkü idmandan önce takımını etrafına toplayıp bir konuşma yaptı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray ve Başakşehir yenilgilerini artık arkalarında bırakmaları gerektiğini söyledi. Bulut, “Ligde 17 karşılaşma daha var. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. İlk yarıda nasıl sıkıntılı süreçten sonra ayağa kalktıysak, yine aynısını yapacağız. Bunun için Karagümrük maçını kazanmamız şart. Sizden sadece galibiyet değil, neden şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu da göstermenizi istiyorum” dedi.



