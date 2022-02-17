Avrupa kupalarında Çekya takımlarına rakip olduğu son dört maçın üçünü kazanan Fenerbahçe , rakiplerine tek gol atma başarısı gösterdi. Temsilcimiz son beraberliğini Viktoria Plzen maçında 1-1 berabere kalarak aldı.

Avrupa kupaları eleme maçlarında oynadığı son 13 iç saha maçını kaybetmeyen Fenerbahçe bu seride 9 galibiyet 4 beraberlik alırken, son altı karşılaşmanın beşinde kalesini gole kapatarak güzel bir seri yakaladı.

Rakip Slavia Prag, Avrupa kupalarında çıktığı son yedi eleme maçının beşinde yoluna devam etmeyi başarırken bu süreçte 2018/19 Avrupa Ligi çeyrek finalinde Chelsea'ye ve geçen sezon aynı aşamada Arsenal'e elendi.







