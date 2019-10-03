Derbide deneyimli teknik adamın bu kararının ne kadar doğru olduğu Falcao’nun etkisiz hale gelmesiyle ortaya çıktı. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen Brezilyalı futbolcu sezon başı hazırlık kampında mecburen stopere çekilmişti. Stoper transferi geç yapıldığı için bu bölgede şans bulan oyuncu teknik heyeti fazlasıyla şaşırttı.

Gelişimini sürdürüyor

Her geçen gün gelişimini sürdüren Brezilyalı’nın topla çıkışları, oyunu geriden kurması, çabukluğu gibi etkenler şu an dünya futbolunda aranan özellikler. Bu özelliklere sahip isimlerin çok büyük bonservis bedelleri karşılığında transfer olduğu biliniyor. Jailson’un da kısa vadede benzer şekilde önemli bir transfer yapma ihtimali bulunduğu sarı - lacivertliler tarafından vurgulandı.

Teknik heyet Brezilyalı futbolcunun bu özellikleri sayesinde dünyada aranan stoperler arasına gireceğini düşünüyor.

Bu haberi de okudular Beşiktaş, Ali Koç'u haklı çıkardı

İki eksik

Şu an için Jailson’un iki eksiği bulunuyor. Hava topu ve pozisyon almada hâlâ en üst seviyede değil. Temmuz ayından bu yana stoperde görev yapan Brezilyalı bu konuda da ciddi gelişim sağladı.

Ciddi bonservis geliri getirebilir

Sezon boyunca Ersun Yanal’ın bu bölgede oynatmayı planladığı Brezilyalı futbolcunun böylelikle komple bir stoper olması söz konusu. Bu çerçevede Jailson’un sezon sonu önemli bir transfer yapıp kulübe ciddi bir bonservis geliri kazandırması gündemde. Zaten orta saha oyuncusu olarak da birçok kulübün takibe aldığı ve teklifler getirdiği futbolcu artık stoper pozisyonu için de transfer edilebilecek.

Finansal Fair Play kapsamında mali durumuna dikkat etmek zorunda olan kulübün Jailson’dan önemli bir gelir elde etmesi üzerine planların yapıldığı bildirildi.

(Milliyet)