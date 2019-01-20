Fenerbahçe'nin Bursaspor kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertliler'de sakat Harun Tekin, Alper Potuk, Diego Reyes ve cezalı Slimani ve Eljif Elmas dışında eksik bulunmuyor.

20 Ocak 2019, Pazar 15:04 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Bursaspor kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda  Harun Tekin, Alper Potuk, Diego Reyes ve cezalı Slimani ve Eljif Elmas yer almıyor

Fenerbahçe'nin Bursaspor maçı kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Berke Özer, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Sadık Çiftpınar, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Abdülcebrail Akbulut, Mehmet Topal, Jailson, Mehmet Ekici, Yassine Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Andre Ayew, Michael Frey, Roberto Soldado.

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