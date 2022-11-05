Fenerbahçe ’de olağan olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertlilerin toplam borcunu açıkladı.

30 Haziran 2022 tarihine kadar olan süreçte Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 537 milyon TL olarak açıklandı.



