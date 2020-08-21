Kaleci Altay Bayındır’ın yedeği konumunda yer alan Harun Tekin'in Kasımpaşa'ya gitme ihtimali, teknik heyetin yönetimden yeni bir kaleci istemesine yol açacak gibi gözüküyor. Fatih Öztürk’ü, Galatasaray’a gönderen Paşa’nın,buboşluğu da Harun’la doldurmayıplanladığıbelirtildi. Sarı-Lacivertliler’in ise daha öncede gündeme gelen Bosna Hersek Milli Takım kalecisi Asmir Begovic için temasların tüm hızıyla sürdüğü konuşuluyor. İngiliz ekibi Bournemouth’la 1 yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındakifilebekçisiiçinkulübüyleve menajeriyle pazarlıkların sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması beklenirken, Begovic’in geride bıraktığımız sezonda PremierLig’de küme düşen ve Championship’te mücadele edecek takımda forma giymeye sıcak bakmadığı vurgulandı.





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