Süper Lig ’de son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir seri tutturan Fenerbahçe ’de takımdaki huzur ortamı gözlerden kaçmıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın yakaladığı hava ve çalışma düzeni futbolcuların hoşuna gidiyor. Öte taraftan maddi açıdan takımda herkesin kafasının rahat olması da bu başarılı ortamın oluşmasında önemli yer tutuyor.

Özellikle Başkan Ali Koç, futbolculara ve teknik heyete maaş ödemelerinin günü gününe yapılması konusunda çok hassas davranıyor. Hiçbir aksama yaşanmaması için ekstra çaba sarf ediliyor. Ödeme istikrarının sağlanması takımın saha içi performansını olumlu anlamda etkiliyor. Futbolcular maaş konusunda bir belirsizlik yaşamayınca kafalarını tamamen saha içine verebiliyor.

Bu durum maçlarda ve antrenmanlarda hemen kendini belli ediyor. Transfer konusu da yine bu açıdan öne çıkıyor. Maaşların gününde ödeniyor olması gerek iç transferde gerekse dış transferde de kulübün elini güçlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin yakalamış olduğu bu maaş ödeme başarısı sayesinde futbolculara yapılan pazarlık masasında kulüp masada daha güçlü oturuyor.

Birçok kulüpte sorun var

Farklı takımlarda forma giyen yıldızlar da sarı-lacivertlilerde ödemelerin günü gününe yapıldığını Fenerbahçe’deki futbolcu arkadaşlarından biliyor. Şu anda Süper Lig’de bile birçok kulüp ödemelerde sorunlar yaşıyor. Fakat sarı-lacivertli kulüp bu konudaki hassasiyetiyle adeta fark yaratıyor. (Milliyet)