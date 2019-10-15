Fenerbahçe’nin başarı haftası

Sarı-Lacivertliler, bu hafta farklı branşlarda aldığı galibiyetlerle camiayı sevindirdi. Fenerbahçe Beko, Türk Telekom deplasmanında 75-59 kazanarak ligde 3’te 3 yaptı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, ligin ilk haftasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı 97-54 gibi farklı bir skorla geçti.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ise Sultanlar Ligi’ne Türk Hava Yolları karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetle başladı. Futbola verilen milli maç arasında, diğer branşlardaki bu sonuçlar taraftarı fazlasıyla sevindirdi.