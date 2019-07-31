Phillip Cocu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin başına geçtiğinde vatandaşı Bas Dost’un transfer edilmesini çok istedi. Ancak ekonomik nedenler yüzünden bu transfer gerçekleşmedi ve İslam Slimani kiralandı. Dost, bir kez daha gündemde. Portekiz ekibi, ayrılmak isteyen Hollandalı golcüyü satış listesine koydu. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe’nin hareket geçtiği iddia edildi. Buna rağmen transfer yine çok zor görünüyor. Alman ekibi Schalke de Dost’un peşinde.

Maaşı 3 milyon Euro

A Bola’da yer alan habere göre Sporting, 30 yaşındaki golcünün fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi. Schalke’nin ise masaya 15 milyon Euro ile oturduğu kaydedildi. Mavi-Beyazlılar, Bas Dost’un 3 milyon Euro’luk maaşını ödemeye de hazır. Hollandalı yıldız, 125 kez formasını giydiği Sporting’de fileleri 93 defa sarstı.