Stoper için Roma'nın Jesus'la ilgili kararını bekleyen Fenerbahçe, B planını da hazır tutuyor... Gündeme son gelen isim Eintracht Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette oldu. Sarı-lacivertliler oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için kulübüne teklif götürdü. 27 yaşındaki futbolcuyu oynatamayan Alman ekibi, kiralamaya sıcak bakıyor. Frankfurt yönetimi, Falette'nin sezon sonuna kadar oynayıp formda bir şekilde takıma dönmesini istiyor.

İKİ OYUNCUNUN DA ÖZELLİKLERİ ORTAK

Fenerbahçe satın alma opsiyonu konusunda ısrar ediyor. İki taraf arasındaki görüşme trafiğinin bu hafta sıklaşması ve transferle ilgili nihai kararın verilmesi planlanıyor. Simon Falette ile Juan Jesus arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor. Her iki oyuncu da kulüplerinde istedikleri süreyi bulamıyor. İki oyuncu da aynı zamanda sol bek olarak görev yapabiliyor. (Sabah)