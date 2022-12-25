Fenerbahçe 'de, Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ile konuşarak oynamak istediğini vurgulayan ve formasına kavuşan Altay Bayındır, sahada da takımının ayakta kalan isimlerindendi.

Trabzonspor ataklarında devleşen 24 yaşındaki kaleci, iki gol yemesine rağmen 5 net kurtarışa imza atıp farkın artmasına engel oldu. Ayrıca %65'lik pas isabeti yakalayan Altay Bayındır, 1 kez de ikili mücadele kazandı. (Sabah)