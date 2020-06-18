Kanarya adına geçen sezon olduğu gibi bu sezon da işler pek istenildiği gibi gitmedi ama henüz her şey bitmedi. Avrupa için kestirme yol olarak umut bağladığı Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden sarı-lacivertlilerin durumu, Trabzonspor’a endekslendi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Rakip bordo-mavililerin bu sezon iki kulvardaki derecesi sarı-lacivertlileri direkt olarak etkileyecek! Nasıl mı? Diyelim ki Trabzonpor, ligi şampiyon veya ikinci sırada tamamladı, kupayı da kazanırsa Avrupa kupalarına lig 5’incisi gidecek. Eğer Trabzonspor’un bir yıllık Avrupa’dan men cezası onanırsa bu durumda lig altıncısına Avrupa vizesi çıkacak.

Futbol umutsuz vaka

Tabloda umutlar var ama sahadaki Fenerbahçe’ye bakıldığında o umutlar yok. Sebebi de saha içi ve teknik anlamdaki belirsizlik düzensizlik. Emre Belözoğlu sahada olmadığı zaman liderlik problemi çeken sarı-lacivertliler ancak bireysel yeteneklerin devreye girmesiyle sonuca gidebiliyor. Takım oyununun çok uzağında kalan Kanarya’nın kalan 7 maçta nasıl bir grafik sergileyeceğine ise endişe ile bakılıyor. Her ne kadar Kayserispor maçı iki dakika arayla bulunan gollerle kazanılsa da ve Avrupa vizesi için şartlar lehte olsa da camia takımda o ışığı göremiyor.

Stoper belirsizliği

Kupadaki Trabzonspor maçında sakatlanan Serdar Aziz’in durumu belirsiz hâliyle Kasımpaşa maçı öncesinde stoper konusu da soru işareti. Serdar Aziz forma giyemezse bu bölgede gerçek mevkii stoper olmayan Luiz Gustavo ter dökecek. Jailson da var ama yine ferdî bir hata yapması Sambacının bu ihtimalini ortadan kaldırdı.

Fenerbahçe ne oynuyor?

Koronavirüs sürecinde yardımcı antrenörler Zeki Göle, Fatih Yıldız, Volkan Demirel ile takım kaptanı Emre Belözoğlu yönetiminde idmanlar yapan sarı-lacivertliler henüz hazır değil. Ayrıca en önemli problem ve soru işareti de; bu takımın ne oynadığı yönünde. Taktik ve organizasyon anlamında, A, B ve C planlarında problem çok.