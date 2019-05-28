Fenerbahçe, ligin son haftasında Antalyaspor’u 3-1 gibi bir skorla 2 farklı yenip, averajını kurtardı. Sezon boyunca hep eksi averajla giden sarı-lacivertliler son haftada bu durumu tersine çevirdi.

Tarihinde ilk kez eksi averajla sezonu bitirme tehlikesi geçiren Fenerbahçe, Antalyaspor maçıyla bu durumu kurtardı. 44 gol atıp 44 gol yiyen Ersun Yanal ve takımı, 0 averajla sezonu noktaladı.

Kötü rekorlar

Sarı-lacivertliler, 2018-19 sezonunu istediği gibi geçirmedi ve birçok kötü rekor yaşadı.

Fenerbahçe, 2018’de ortaya koyduğu performansla son 15 yılın en kötü galibiyet yüzdesine sahip oldu. 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana deplasmanda en az puan topladığı (15) dönemi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile yaptığı hiçbir karşılaşmayı kazanamadı ve 28 yıl sonra rakipleri karşısında galip gelemeden sezonu tamamladı.

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez sezonu 10 yenilgi alarak bitirdi. Ayrıca ligde ilk kez ilk yarıyı 17 puanla 17. sırada geçti.

(Milliyet)