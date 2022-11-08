Fenerbahçe 'nin başarısı ülke sınırlarını aştı. Sarı lacivertli takım gol yollarındaki performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerini geride bıraktı.

12 maçta 35 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 12 gol gördü. Sarı Lacivertli ekip, hücum ve savunmadaki etkili görüntüsüyle artı 23 averaj elde etti.

EN İYİ 5. TAKIM!

Trtspor'un haberine göre; Sarı lacivertliler böylece, Avrupa'nın 5 büyük liginin yer aldığı değerlendirmede en iyi averaja sahip beşinci takım oldu.

Paris Saint Germain ve Bayern Münih artı 29 averajla bu alanda Avrupa'nın en başarılı ekipleri konumunda .





NAPOLI'Yİ GEÇTİ

Bu iki takımı Manchester City ve Barcelona, artı 27 averajla takip ediyor. Seri A'da çok iyi bir sezon geçiren Napoli ise Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. İtalyan takımının artı 22 averajı bulunuyor.

Averaj yarışında Fenerbahçe'nin Paris Saint Germain'den iki, Manchester City, Barcelona, Bayern Münih ve Napoli'den 1 maç eksiği bulunuyor.