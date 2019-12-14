Fenerbahçe’nin antrenmanında Muriç şov!

Ersun Yanal’ın Sivasspor deplasmanında oyun planını üzerine kuracağı Kosovalı forvet Vedat Muriç, dünkü antrenmanda şov yaptı. Muriç, peş peşe attığı gollerle kaleci arkadaşlarının kabusu oldu!

Önemli maç öncesi son derece hırslı olan 25 yaşındaki forvet, gollerine Yiğido karşısında da devam etmeye kararlı.

Vedat Muriç, ligde ilk 11’de sahaya çıktığı son iki karşılaşmada Kasımpaşa ve Gençlerbirliği filelerini ikişer kez havalandırarak gol sayısını 9’a yükseltti ve krallık yarışında zirveye çıktı.

Başarılı futbolcu, yarınki zorlu mücadelede de takımının en önemli silahı olacak.