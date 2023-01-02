Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe , yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, sabah idmanıyla Antalya maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla kente hareket etti. Fenerbahçe'de, Antalyaspor müsabakasının kamp kadrosu da açıklandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Joao Pedro, Enner Valencia ve Luan Peres kamp kadrosunda yer almazken, sakatlığını atlatan Arda Güler ise kafileye dahil edildi. 17 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son maçına 12 Kasım'daki Giresunspor mücadelesiyle çıkmıştı.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.





İki futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasında cezalı duruma düşecek.





Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamladı

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda, Antalyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



