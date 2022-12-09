Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe , çalışmalarını burada yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı.

Sarı lacivertliler bu antrenmanla Antalya kampındaki 4. günü geride bıraktı.

Fenerbahçe, kampın son gününde yarın İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçında karşılaşacak. Alanya Kırkbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16:00’da başlayacak.

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