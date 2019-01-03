Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosu açıklanırken Dereağzı'nda çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan kadroda yer almadı. Yine sezon başı yüksek maaşından dolayı gönderilmek istenen ancak ayrılmayı kabuletmeyen Calos Kameni ve sakatlığı geçmeyen Tolga Ciğerci de listede yok.

Fenebahçe'de devre arası Antalya kampına katılan oyuncular:

Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado.

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