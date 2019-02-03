Fenerbahçe'de kış transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-Lacivertli takım kadrosuna Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Miha Zajh, Serdar Aziz ve Talgay Arslan gibi isimleri kattı. Camiada bir forvet beklentisi vardı ancak Islam Slimani takım bulamayınca bu transfer rafa kalkmıştı.

Florin Andone'yi istediler

Sarı-Lacivertli takımın gündeminde Başakşehirli Adebayor olmak üzere bir çok isim vardı. Bu isimlerden biri de 25 yaşındakı Rumen forvet Florin Andone'ydi. Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Brighton forması giyen Andone için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

Teklif kabul görmedi!

Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen oyuncu için kulübü Brighton, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. Sarı-Lacivertli takımın bu oyuncu için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bu arada geçtiğimiz günlerde Andone'nin Fenerbahçe için sağlık kontrolünden dahi geçtiği iddia edilmişti.

İngiliz kulübü sezon başında Rumen futbolcuyu Deportivo'dan 6 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Sezonun ilk yarısında Premier Lig'de 18 maça çıkan 1.82 boyundaki forvet 3 gol atmayı başardı.

Galatasaray'da istemişti!

2015-2016 sezonunda Cardoba formasıyla İspanya 2. Ligi'nde 36 maçta 22 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Andone'yi o dönem Galatasaray'da istemişti. Ancak Rumen futbolcu 5 milyon Euro karşılığında Deportivo'nun yolunu tutmuştu.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr