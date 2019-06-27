Transfer döneminde kadroyu neredeyse silbaştan kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, altyapıda da mecburen her şeye yeniden başlayacak... Çünkü altyapı koordinatörü David Badia, 1 sene geçmeden görevinden istifa etti. İspanyol antrenör yaptığı veda açıklamasında her ne kadar “Kişisel sebepler nedeniyle ayrıldım” dese de, işin perde arkasında konuşulanlar çok farklı. Göreve başladığı gün tüm sistemin kendisine bağlı olmasını talep eden David Badia’nın bir takım müdahalelerden rahatsız olduğu iddia edilirken, altyapıda genel olarak sistemin sağlıklı yürümediği ve bu şekilde başarı yakalanmasını imkansız gördüğü için istifa kararı aldığı öne sürüldü.

İşte yarım kalan projeler...

Halbuki David Badia, Mart ayında verdiği röportajda önemli mesajlar vermiş, Fenerbahçe’nin iskeletinin altyapı oyunculardan kurulacağını söylemişti.

İşte İspanyol futbol adamının o günkü sözlerinden satırbaşları:

■ ”Her değişim zaman gerektirir ama 3-4 sene sonra Fenerbahçe A Takımı’nın iskeletinde altyapıdan önemli oyuncular olacağını söyleyebilirim.”

■ ”Başkanımız Ali Koç ve Comolli ile konuştuk, A takımdan en alta kadar aynı sistem oynanacak.”

■ ”Fenerbahçe’de Ömer Faruk Beyaz’ın dışında da çok başarılı oyuncular var. Gelecekte herkes bu isimleri duyacak.”

■ ”Barcelona’da aldığım temel var, bunu Türkiye şartlarına adapte edip yepyeni bir sistem kuruyoruz.”

David Badia kimdir?

Sarı-Lacivertli kulüpteki maaşının 25 bin Euro yani yaklaşık 160 bin TL olduğu belirtilen David Badia, öncesinde Antalyaspor’un altyapısında görev yapmıştı. Hatta İspanyol hoca, Güney ekibinde bir ara teknik direktör sorunu yaşanınca geçici olarak Süper Lig’de birkaç maçta A takımın başında yer almıştı. Ülkesi İspanya’da 29 yaşına kadar futbol oynayan Badia, ciddi sakatlıklar geçirince UEFA pro lisans almış ve Barcelona altyapısında görev yapmıştı. Badia, İspanyol devinin Türkiye sorumlusu olarak İstanbul’da da çalıştı.

Ömer Necati Albayrak