Sezon başında Werder Bremen’den, Sarı- Lacivertliler’e katılan Max Kruse, ligin ikinci yarısına harika bir başlangıç yaptı. Gaziantep deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan Alman futbolcu, alınan galibiyette büyük rol oynadı. Kruse, hücumda takımının ataklarına yön verirken güzel oyununu bir de golle süsledi.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 51. dakikada Vedat Muriç’in ortasında müthiş bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. Bu sezon ligde 3. golünü atan Alman orta saha, Eylül 2018’de Augsburg’a attığı golün ardından ilk kez kafa ile topu ağlara gönderdi.