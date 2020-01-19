Fenerbahçe'nin altın kafası Max Kruse

Ligin ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Max Kruse, Gaziantep maçında takımının ataklarına yön verirken güzel oyununu bir de golle süsledi.

19 Ocak 2020, Pazar 06:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin altın kafası Max Kruse

Sezon başında Werder Bremen’den, Sarı- Lacivertliler’e katılan Max Kruse, ligin ikinci yarısına harika bir başlangıç yaptı. Gaziantep deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan Alman futbolcu, alınan galibiyette büyük rol oynadı. Kruse, hücumda takımının ataklarına yön verirken güzel oyununu bir de golle süsledi.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 51. dakikada Vedat Muriç’in ortasında müthiş bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. Bu sezon ligde 3. golünü atan Alman orta saha, Eylül 2018’de Augsburg’a attığı golün ardından ilk kez kafa ile topu ağlara gönderdi.

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