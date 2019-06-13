Fenerbahçe Roma'nın sol beki Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona ulaştı. Hem 33 yaşındaki Sırp oyuncu hem de İtalyan kulübü ile tüm pürüzler giderildi ve prensipte anlaşma sağlandı. Bu transferi bizzat isteyen teknik direktör Ersun Yanal ise yönetimden gelen, "İşlem tamam" haberiyle büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcının sevincini yakın çevresiyle paylaşırken şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Fenerbahçe için çok büyük kazanç oldu. Hem sol bekte hem de sol stoperde oynatabileceğim bir isim. Ayrıca duran toplarda da takıma büyük katkı verecek. Bir şanssızlık olmaz, bir sakatlık yaşanmazsa bu sezon herkes Kolarov'u konuşur." Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Kolarov geçen sezon Roma formasıyla Serie A'da 33 maça çıkarken 8 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.

(Sabah)