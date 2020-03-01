Akdeniz takımları Alanyaspor ve Antalyaspor ile bu sezon 4 lig maçına çıkan Fenerbahçe, tek bir galibiyet elde edemezken, tam 10 puan kaybetti.

Antalya ile ligin ilk yarısında kendi sahasında oynadığı mücadeleyi kaybeden Sarı-Lacivertli ekip, dün akşamki deplasmanda da beraberliği 90+6’da gelen golle kurtardı.

Fenerbahçe, bir diğer Akdeniz temsilcisi Alanyaspor’a da deplasmanda mağlup olurken, kendi sahasındaki maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Dolayısıyla Fenerbahçe’ye şampiyonluk yarışındaki en büyük darbeyi, Akdeniz takımlarına kaybettiği puanlar vurmuş oldu.

Son 6 maçta tek galibiyet Üstelik bu, Fener’in Akdeniz ekiplerine karşı kötü sonuçlar aldığı tek sezon değil. Sarı- Lacivertli ekip, Antalyaspor ve Alanyaspor ile oynadığı son 6 lig mücadelesinden sadece tek 1 galibiyet çıkarabildi. Kanarya geçen sezon Kadıköy’de Antalya’yı 3-1’lik skorla mağlup etmişti.