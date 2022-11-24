Fenerbahçe Akademisi için 2023 senesi son derece hareketli geçecek. Sarı-Lacivertliler’in alt yaş kategorilerinden 4 takımın, daha şimdiden 5 uluslararası turnuvaya katılacağı kesinleşti. Buna göre U10 ekibi önce 8-10 Nisan’da Brussels Footbal European Cup’ta (Belçika), ardından 15-16 Nisan’da International Hohenzollern Cup’ta (Almanya) boy gösterecek. U12 takımı, 6-9 Nisan’da Altınordu’nun ev sahipliği yaptığı İzmir Cup’ta oynayacak. Fenerbahçe U16, henüz tarihi netleşmeyen All-Stars Cup’ta (Çekya) yer alacak. U17 takımı ise 23-28 Haziran’da Mad Cup’ta (İspanya) mücadele edecek.