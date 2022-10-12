Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi AEK Larnaca maçı kamp kadrosu belli oldu. Zajc'ın adale ağrısı nedeni ile kadroda olmadığı belirtildi. Sarı-Lacivertli takımda ayrıca Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc ve Joshua King kadroda yer almıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubunun dördüncü haftasında yarın akşam deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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POLONYALI HAKEM YÖNETECEK!

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile 13 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45’te deplasmanda oynayacağı müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski’nin yardımcılıklarını Radosław Siejka ile Adam Kupsik yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Pawel Malec.









GRUP LİDERLİĞİ İÇİN KRİTİK MAÇ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı yendiği takdirde grup birinciliği için büyük bir avantaj elde edecek.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü (Yarın) deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.





FENERBAHÇE'NİN AEK LARNACA KADROSU

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.