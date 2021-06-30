EURO 2020'de mücadele eden Hırvatistan Milli Takımı'nın hocası Zlatko Dalic, Fenerbahçe 'nin teknik direktör adaylarından biriydi. 54 yaşındaki çalıştırıcı, önceki gün takımıyla birlikte İspanya'ya 5-3 mağlup olurken, turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Maç sonrasında kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda aklım sadece Dünya Kupası Elemeleri'nde. 1 Eylül'de de Rusya ile çok zorlu bir maç oynayacağız" diyerek Hırvatistan'dan ayrılmayacağının sinyallerini verdi.