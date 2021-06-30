Fenerbahçe'nin adaylarından Zlatko Dalic, Hırvatistan'da kalıyor
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Zlatko Dalic, EURO 2020'den elendikten sonra yaptığı açıklamada Hırvatistan Milli Takımı'nın başında kalacağının sinyallerini verdi.
EURO 2020'de mücadele eden Hırvatistan Milli Takımı'nın hocası Zlatko Dalic, Fenerbahçe 'nin teknik direktör adaylarından biriydi. 54 yaşındaki çalıştırıcı, önceki gün takımıyla birlikte İspanya'ya 5-3 mağlup olurken, turnuvaya son 16 turunda veda etti.
Maç sonrasında kariyeri hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda aklım sadece Dünya Kupası Elemeleri'nde. 1 Eylül'de de Rusya ile çok zorlu bir maç oynayacağız" diyerek Hırvatistan'dan ayrılmayacağının sinyallerini verdi.