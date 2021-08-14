Fenerbahçe 'nin Süper Lig 'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda genç oyuncu Arda Güler de yer alırken Valencia, Pelkas, Mert Hakan, Dirar, Zanka, Caulker, Lemos, yeni transferler Burak, Çağtay ve Min Jae Kim kadroda yer almadı.





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İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun