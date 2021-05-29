Forvet hattına tartışılmayacak bir golcü almak isteyen Kanarya, Vincent Aboubakar için gözünü kararttı. Beşiktaş ile kontratı biten 29 yaşındaki yıldızın ilk etapta önceliği Siyah-Beyazlılar gibi gözükse de, maddi detaylar işin rengini değiştirdi. 3.5 milyon Euro’dan kapıyı açan Aboubakar’a Beşiktaş maksimum 2 milyon Euro verebileceğini iletti. Kanarya ise 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 3 senelik kontrat teklif etti. Bu rakamın içinde bonuslar da yer alıyor. Fenerbahçe’nin ciddi tavrı sonrası düşünmek için süre isteyen Aboubakar, menajeriyle beraber tüm teklifleri değerlendirecek. Ancak mevcut durumunda en iyi önerinin Sarı-Lacivertliler tarafından sunulduğu öğrenildi.

Sakatlıktan dolayı oynamadı

Geride bıraktığımız sezon 26 lig maçına çıkan ve 15 gol, 5 asistlik performans gösteren Aboubakar, son haftalarda ise sakatlığından dolayı forma giyememişti. Bu süreçte hocası Sergen Yalçın ile arasının açıldığı iddia edilen Kamerunlu yıldız, geçen yıl Beşiktaş’ta 1.5 milyon Euro ücret almıştı.

M.Çağrı Davran



