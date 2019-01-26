Fenerbahçe’nin 5. Nijeryalı futbolcusu Moses

Fenerbahçe’nin Chelsea’den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, kulüp tarihinin 5. Nijeryalı futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncunun transferiyle Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo ve Emmanuel Emenike’nin ardından beşinci kez bir Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Nijeryalı futbolcu transferini 1993 yılında savunma oyuncusu Uche Okechukwu’yu alarak yaptı. O dönem Danimarka’nın Brondby takımından kadroya dahil edilen Uche, uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyerek taraftarın unutamadığı isimler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Uche’nin ardından ikinci Nijeryalı futbolcu olarak Augustine Okocha’yı transfer etti. Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımından kadroya katılan Okocha’nın performansı da tıpkı Uche gibi taraftarların büyük beğenisini topladı. 1998-1999 sezonu öncesi rekor bir transfer ücretiyle Okocha’yı Fransa’nın Paris Saint-Germain Kulübüne satan sarı-lacivertlilerin, bu iki futbolcunun ardından uzun yıllar kadrosunda Nijeryalı oyuncu bulunmadı.

Fenerbahçe’nin 3. Nijeryalı oyuncusu ise Joseph Yobo oldu. 2010-2011 sezonunda İngiltere’nin Everton Kulübünden kiralanan oyuncu, yine sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplamış ve üst üste kiralanmasının ardından bonservisiyle satın alınmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün son Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike ise yaşadıklarıyla gündemden hiç düşmemiş ve inişli çıkışlı performansının ardından gönderilmişti.

Fenerbahçe, Emenike’nin ardından 2 yıl sonra Nijeryalı futbolcu Victor Moses’ı kadrosuna kattı.

- Önemli takımların formasını giydi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Victor Moses, kariyerinde önemli takımların formasını giydi.

Kariyerine İngiltere’nin Crystal Palace takımında başlayan Moses, buradan bir başka Premier Lig temsilcisi Wigan Athletic’e transfer oldu.

Burada gösterdiği etkili performansla Chelsea’nin yolunu tutan Nijeryalı oyuncu, daha sonra Liverpool takımına kiralandı.

Liverpool’da yeteri kadar forma şansı bulamayan Moses, bir sonraki sezonu Stoke City’de geçirdikten sonra West Ham United için ter döktü. İngiltere’de birçok kulüpte forma giyen Moses, kariyerinin en iyi sezonlarını ise bonservisini elinde bulunduran Chelsea’de geçirdi.

Chelsea’de 2016-2017’de 35’i ilk 11 olmak üzere 40 maçta görev alan Moses, söz konusu sezonda Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Bir sonraki yıl takımıyla İngiltere Federasyon Kupası’nı (FA Cup) kazanan Nijeryalı oyuncu, söz konusu sezonda 35’i ilk 11 olmak üzere 38 karşılaşmada görev aldı.

Bu sezon Maurizio Sarri’nin gelişiyle gözden düşen Moses, şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 6 maça çıkabildi ve bunların sadece birine ilk 11’de başladı.

İngiltere’nin alt yaş milli takımlarında forma giydikten sonra ülkesi Nijerya’nın milli takımını seçen Moses, burada ilk resmi maçına 21 yaşında çıktı.

Moses, Nijerya Milli Takımı’nın formasını şu ana dek 38 kez giydi ve 12 gol atma başarısı gösterdi. Ülkesi adına 2014 ve 2018 Dünya Kupası’nda mücadele eden Moses, 2013’te de Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan kadronun bir parçası oldu ve o turnuvada 5 maça çıkıp 2 gol attı.

- Fenerbahçe’nin yabancı futbolcuları

Sarı-lacivertli kulübün, Moses hariç 112 yılda kadrosuna dahil ettiği 138 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (21): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.

Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti.

Almanya (5): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke.

Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.

Danimarka (5): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer.

Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto

Nijerya (4): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike.

Senegal (4): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba

Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

İsviçre (3): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey

Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

İtalya (2): Ranço, Baldini

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Fransa (2): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena

Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

Macaristan (1): Zobel

İran (1): Hossein Sadaghiani

Slovenya (1): Dzoni Novak

Güney Afrika (1): John Moshoeu

Bosna Hersek (1): Demir Hotic

Gine (1): Süleyman Oulare

İsrail (1): Haim Revivo

Arjantin (1): Ariel Ortega

Uruguay (1): Diego Lugano

Çekya(1): Michal Kadlec

Makedonya (1): Eljif Elmas

Meksika (1): Diego Reyes

Not: Aurelio, Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.

AA