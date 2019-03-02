Fenerbahçe’de sezon başında transfer edilen Islam Slimani, Yassine Benzia ve Michael Frey performanslarıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Benzia ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) listesine bildirilmezken, Slimani ve Frey ise teknik heyet tarafından kadroda düşünülmüyor.

Sarı-lacivertli kulübün kasasından 3 futbolcunun bonservisi, kiralama ücreti ve yıllık ücreti olarak 11.5 milyon Euro’nun üzerinde (70 milyon TL) üzerinden para çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, bonservis bedelleri, kiralama ücreti ve yıllık ücretler konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak elde edilen bilgilere göre; Slimani için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro yıllık ücret, Frey için 1.2 milyon Euro ücret ve 2.7 milyon Euro bonservis bedeli, Benzia için ise kiralama bedeli ödenmezken, 1.5 milyon Euro yıllık ücret ödendiği öğrenildi.

3 futbolcu için kulüp kasasından 11.5 milyon Euro çıktı. Kulüp önemli bir zarara uğramış oldu. Benzia ve Slimani ikinci yarıda oynamadan paralarını alacak, Frey de teknik heyetin en son tercih olarak düşündüğü isim olarak dikkat çekiyor.

Kadroda gol yollarında büyük etki yapması beklenen Slimani, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 resmi karşılaşmada 5 gollük bir performans sergiledi. İsviçreli forvet Frey ise forma giydiği 20 resmi maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Büyük umutlarla transfer edilen Benzia’nın ise 1 asistlik katkısı bulunuyor.

Kaynak: Yenişafak