620 milyon Euro’luk (3 milyar 900 milyon TL), Finansal Fair-Play kıskacı... Ekonomik anlamda tarihinin en zorlu dönemini yaşayan Fenerbahçe’de Ali Koç, bu sıkıntıları aşmak için düğmeye basıyor. Başkanın, kulübün kurtuluş mücadelesi olarak gördüğü, uzun süredir hazırlıklarını yaptığı ‘Fener Ol’ kampanyasında tarihi gün geldi. Kulübe bağış yapılarak ilk etapta FFP şartlarını karşılama, orta vadede ise yönetimin özellikle transfer çalışmalarında maddi anlamda elini rahatlatmak planlamaları yapılan ‘Fener Ol’ kampanyası bugün resmen başlıyor.

Belki de son şans

Başkan Ali Koç, saat 19.07’de FB TV ekranlarında olacak. Başkan, kampanyaya nasıl katılım sağlanacağı, nelerin hedeflendiği ve niçin bu kadar önemli olduğuyla ilgili detayları taraftarla paylaşacak. İlk katılımcı olarak da kendisinin bağışta bulunması bekleniyor. Fenerbahçe için ‘Fener Ol’ kampanyası, ekonomik dar boğazdan çıkmak adına artık son şans olarak görülüyor.

Katılımcı sayısı önemli

Yapılacak bağışlar özellikle UEFA’dan, Finansay Fair-Play anlaşmasının şartları yerine getirilmediği için Avrupa Kupaları’na katılım ya da daha da ağırı, transfer yasağı gelmemesi için hayati öneme sahip. Bunun gerçekleşmemesi için ilk etapta 31 Mayıs tarihine kadar en az 60 milyon Euro, yani 380 milyon TL toplanması şart. Ancak UEFA’nın ‘Fener Ol’u kabul etmesi için en az bağış miktarı kadar, kampanyaya katılacak kişi sayısı da önemli. Ali Koç da bugün, bu konunun üzerinde duracak.

Eşi benzeri yok

■ Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyacak.

■ 37 ilde 100’e yakın gönüllü ve profesyonel kişi destek verecek.

■ En az 20 TL bağış kabul edilecek. 1 TL olması için çalışılıyor.

■ Kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süreyle izin alındı.

■ Bağışçılara kampanyayla ilgili bir anı olması sağlanacak.

■ Kampanyaya ‘bağış, ‘reklam’ ve ‘sponsor’ şeklinde katılım olacak.

■ Hem gerçek kişiler hem de kurumlar bağış yapabilecek.