Fenerbahçeli milli kadın yüzücü Deniz Ertan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini aldı. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Edirne Olimpik Yüzme Havuzu’nda bugün başlayan ve 21 Şubat’a kadar devam edecek olan Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Yarışları’nda mücadele eden milli yüzücümüz Deniz Ertan, 1500 metre serbest yarışında 16:19:18’lik derecesi ile Olimpiyat A Barajını geçti ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’na vize aldı.''

''Geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen Türkiye Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları’nda da Olimpiyat A Barajını geçen Deniz, her ülkeden en iyi 2 dereceyi yapan sporcunun Olimpiyatlara katıldığı 1500 metre serbestte ülkemizde en iyi 3. derecenin sahibiydi. Derecesini geliştiren Deniz Ertan, olimpiyat kotasını aldı. Deniz, derecesini haziran ayına kadar korursa olimpiyatlara gitmeye hak kazanacak.''