Fenerbahçe altyapısında yetişen 2000 doğumlu genç forvet Yusuf Mert Tunç, bu sezon başında Boluspor'a kiralanmıştı. Genç Yusuf Mert, Boluspor'da yeterli şans bulamayınca Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. 2000 doğumlu yıldız adayı TFF 1. Lig'den birçok kulüp istiyordu fakat transferi Portekiz 2. Lig ekibi Varzim gerçekleştirdi.

Yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe transfer bedeli alamayacak fakat bonservisin %50'si Varzim'de, %50'si ise Sarı-Lacivertli kulüpte olacak. Satın alma opsiyonu ise 350 bin Euro olarak belirlendi.