Fenerbahçeli yöneticiden Artem Dzyuba iddialarına yanıt

Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transfere hız veren Fenerbahçe için Artem Dzyuba iddiaları gündeme gelmişti. Sarı-Lacivertli ekibin Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transfer söylentileri hakkında açıklamada bulundu.

Championat'ta yer alan habere göre Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı hakkında konuşan Selahattin Baki, "Bunlar doğru olmayan söylentiler" sözleri ile çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

2.5 milyon Euro iddiaları

Rus basınında, Fenerbahçe'nin Zenit'ten ayrılan golcü futbolcu ile 2.5 milyon Euro artı bonuslar üzerinden anlaşma sağladığı ve transferin sonuçlanmasının çok yakın olduğu iddiaları bir anda gündeme gelmişti.

Mayıs ayının sonunda Zenit'ten ayrıldığını açıklayan Rus golcünün ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Kariyerinde Rusya dışına çıkmayan Dzyuba, geçtiğimiz sezon Zenit ile 39 maçta forma giyerken 13 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.



