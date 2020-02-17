Fenerbahçeli yönetici Volkan Ballı'dan VAR göndermesi!

Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçına göndermede bulunarak Ankaragücü maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

17 Şubat 2020, Pazartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli yönetici Volkan Ballı'dan VAR göndermesi!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı lacivertlilerin futbol idari menajeri Volkan Ballı, dün oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı sonrasında bir paylaşımda bulunarak tepki gösterdi. 

Ballı, sosyal medya hesabından Ankaragücü maçında Sedat Ağçay'ın eliyle kontrol sağladığı pozisyonun fotoğrafını paylaşarak "Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam ediyor." ifadelerini kullanarak dün oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında Seri'nin eline çarptığı pozisyona göndermede bulundu. 


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