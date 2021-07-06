Beşiktaş forması giyen genç basketbolcu Şehmus Hazer’in akşam saatlerinde sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafı, kısa süre içerisinde gündem oldu. Fenerbahçe Kulübü’nün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Şehmus Hazer’in bugün bir görüşme yaptığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası Beşiktaş’ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Umut Şenol bir açıklama yaptı.

Umut Şenol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Beşiktaş basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1999 doğumlu genç basketbolcu, geride kalan sezonda ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı maçlarda 7.32 sayı ortalaması yakaladı.







