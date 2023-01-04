Geride bıraktığımız 2022 yılında Süper Lig'in en iyi takımı, istatistiklere göre Fenerbahçe ... Artık şampiyonluk hasretine bu sezon nokta koymak isteyen Sarı-Lacivertliler, 2022'de çıktığı lig maçlarında rakiplerine puan anlamında adeta fark attı. Fenerbahçe, bu yıl içerisinde çıkılan 34 lig karşılaşmasında 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 kez berabere kaldı ve 5 kez de mağlubiyet yaşadı. Topladığı 73 puanla ligde 2022'yi zirvede tamamlayan Kanarya, en yakın rakibi Başakşehir'in 11 puan önünde yer aldı.

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82 GOL ATTILAR

Bu iki takımı sırasıyla; 61 puanla Trabzonspor, 58 puanla Galatasaray , 57'şer puanla da Beşiktaş ve Alanyaspor takip etti. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte rakip fileleri 82 kez sallarken, kalesinde 31 gol gördü. Hem hücum hem de savunma anlamında da geçen yıl, lige damgasını vuran Fenerbahçe'nin başında bu süreçte en çok lig maçına çıkan İsmail Kartal oldu. Kartal, Fener'in başında 18 mücadelede sadece 1 yenilgi yaşayarak, 73 puanın 41'ine imzasını attı.

YENİ YILA ZAFERLE GİRİŞ

Fenerbahçe, 2023 yılının ilk maçında Antalyaspor ile karşılaştı. Ligin 17. haftasında Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kanarya golcüsü Michy Batshuayi'nin dublesiyle 2-1 kazandı. Kırmızı-Beyazlılar'ın tek sayısı Haji Wright'tan geldi. Sarı-Lacivertli ekip böylece maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Inter de istiyordu

Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'na, Avrupa'nın devlerinin ilgisi tüm hızıyla devam ediyor. İtalya'dan Kim Min-Jae'nin takımı Napoli'nin daha önce radarına giren Ferdi'ye ardından Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter talip olmuştu. İnter'in teknik direktörü Simone İnzaghi'nin, Dumfries'in ayrılma ihtimaline karşı Milli futbolcumuzu transfer etmek istediği konuşuluyordu. Son olarak ise Almanya'dan Borussia Dortmund'un, 23 yaşındaki yıldızı istediği bildirildi. Gelecek sezon için mutlaka kadrosuna bir sağ bek katmak isteyen Dortmund'da sözleşmesi 2024'te bitecek Thomas Meunier'in sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunuyor.





Beklenti 20 milyon Euro

İşte bu yüzden Sarı-Siyahlılar'ın, çok yönlü bir oyuncu olan Ferdi'yi şimdiden almak istediği bildirildi. Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanan Alman ekibinin, şimdiden Ferdi transferini bitirip, sezon sonunda onu kadroya katmayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Kanarya'nın, Ferdi'den bonservis beklentisinin ise yaklaşık 20 milyon Euro civarında olduğu biliniyor.