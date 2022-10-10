Süper Lig 'in 9. haftasında Fenerbahçe , sahasında Fatih Karagümrük'ü son dakikalarda Batshuayi'nin attığı golle 5-4 mağlup etti.





GOL YAĞMURU

Sarı-lacivertli kulüp bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltti. Fenerbahçe'nin gollerini Valencia(3), Crespo ve Batshuayi atarken konuk ekibin gollerini Borini(2), Kouassi ve Burak Kapacak attı.

CRESPO LİGDEKİ 2. GOLÜNÜ ATTI

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin orta sahadaki atom karıncası Miguel Crespo, takımını öne geçiren golü kaydetti. Maç boyunca mücadelesiyle takımına güç verdi. Süper Lig'deki ilk golünü Alanyaspor karşısında bulan Crespo, Karagümrük maçıyla bu sayıyı ikiye çıkardı.

ATLETİCO MADRİD TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Miguel Crespo, Karagümrük maçında markaj altındaydı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Portekizli futbolcu dün Atletico Madrid scoutları tarafından izlendi.