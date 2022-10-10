Fenerbahçeli yıldıza Kadıköy'de yakın markaj! Tribünden izlediler
Dün akşam Kadıköy'le Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe, 9 golün yaşandığı maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. Avrupa'nın dev kulüplerinden biri de nefes kesen maçta performansıyla öne çıkan sarı-lacivertli futbolcuyu tribünden izledi.
Süper Lig 'in 9. haftasında Fenerbahçe , sahasında Fatih Karagümrük'ü son dakikalarda Batshuayi'nin attığı golle 5-4 mağlup etti.
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GOL YAĞMURU
Sarı-lacivertli kulüp bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltti. Fenerbahçe'nin gollerini Valencia(3), Crespo ve Batshuayi atarken konuk ekibin gollerini Borini(2), Kouassi ve Burak Kapacak attı.
CRESPO LİGDEKİ 2. GOLÜNÜ ATTI
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin orta sahadaki atom karıncası Miguel Crespo, takımını öne geçiren golü kaydetti. Maç boyunca mücadelesiyle takımına güç verdi. Süper Lig'deki ilk golünü Alanyaspor karşısında bulan Crespo, Karagümrük maçıyla bu sayıyı ikiye çıkardı.
ATLETİCO MADRİD TRİBÜNDEN İZLEDİ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Miguel Crespo, Karagümrük maçında markaj altındaydı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Portekizli futbolcu dün Atletico Madrid scoutları tarafından izlendi.