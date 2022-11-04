Fenerbahçe 'ye geçen sezon başında Darmsstadt ile sözleşmesi sona erdikten sonra gelen 31 yaşındaki futbolcu Serdar Dursun için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçen sezon Vitor Pereira ve İsmail Kartal tarafından çokça tercih edilen, sarı lacivertli forma ile çıktığı 37 karşılaşmada 15 gol 4 asiste imza atan Serdar için bu sezon istediği gibi gitmedi.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesi ve onun getirdiği yeni transferler Batshuayi, Joao Pedro ve Joshua King gibi isimler nedeniyle adeta 2. forvet olmaktan 5. forvet olmaya kadar gerileyen milli futbolcu sezon başında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.





İTALYA'DAN SÜRPRİZ İDDİA

Sezon başında tecrübeli çalıştırıcı Jesus tarafından tercih edilen ancak daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde kadroya dahil edilmeyen ve Süper Lig 'de de son 7 karşılaşmada sadece 2 dakika forma şansı bulan milli futbolcu, devre arasında ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

Bu doğrultuda İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Spezia'nın Serdar Dursun ile ilgilendiğini öne sürdü.

Ayrıca Genova'da yayınlanan Il Secolo XIX gazetesi de Serdar Dursun'un devre arasında İtalya'nın yolunu tutacağını belirtti. Gazete, Spezia'nın yeni menajeri Eduardo Macia'nın Internacional'in Amerikalı orta saha oyuncusu Johnny Cardoso ve Türk golcü Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için temaslara başladığını yazdı.

İtalyan basını, Spezia'nın Serdar Dursun'u satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini ifade etti.

Serdar Dursun, bu sezon sarı lacivertli forma ile çıktığı 11 maçta toplamda 501 dakika süre aldı. Milli futbolcu bu maçlarda sadece 2 gole imza atarken 2 de asistle oynadı.

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MİLLİ TAKIMIN YILDIZI

Serdar Dursun A Milli Futbol Takımı'na da Fenerbahçe'deki geçen sezon gösterdiği performansla seçildi. İlk maçına 11 Ekim 2021 tarihinde çıkan golcü futbolcu milli takımda toplamda 10 karşılaşmada görev alırken 7 gole de imza attı.

Stefan Kuntz'un tercih ettiği isimlerden birisi olan Serdar'ın daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe giderek milli takımda boy göstermeye devam etmek istediği ifade ediliyor.



