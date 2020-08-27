Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferin de flaş takımı konumunda... Kadrosuna Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mame Thiam ve Lemos gibi isimleri katan sarı-lacivertli takım, bir yandan da takımın yıldız ismi Luiz Gustavo'ya gelen teklifleri değerlendiriyor.

Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Luiz Gustavo'ya, Fransız ekibi Lyon'un ilgisi sürüyor...

Fransız basını, Olympique Lyon'un sarı-lacivertlilerle birkez daha temas kurduğunu ve teklifini bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı. Haberde, Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle transfer için ısrarcı olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Gustavo'yu satmayı düşünmüyor ancak sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sambacı ile yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe geride bıraktığımız sezon sezon Brezilyalı orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro ödemişti.



