Fenerbahçeli yıldıza Avrupa devi talip!

Hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde başarılı maçlar çıkan Fenerbahçe 'de futbolcular takip altına alındı. Teknik Direktör Jorge Jesus'un vazgeçemediği futbolculardan olan yıldız futbolcu, performansıyla Avrupa'da dikkat çekti. İşte detaylar...

Cumartesi Divan Kurulu günü

Fenerbahçe ’de olağan Yüksek Divan Kurulu, 5 Kasım Cumartesi günü toplanacak. Üyeler, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya gelecek. Toplantı saat 10.30’da başlayacak. Yüksek Divan Kurulu’na başkan Ali Koç’un da katılması ve kulübün mali konularının yanı sıra branşlardaki son gelişmeler hakkında konuşma yapması bekleniyor.

Jorge Jesus'un zor seçimi

Fenerbahçe'de sakatların çokluğu, Jorge Jesus’u bu akşamki mücadelede rotasyon yapma konusunda zorlayacak. Orta sahada İsmail Yüksek’in 11’e dönmesi bekleniyor. Hücum hattında ise Batshuayi kararsızlığı yaşanıyor. Jesus, Belçikalı’yı dinlendirip dinlendirmeyeceğini maç saatinde belirleyecek.









94. galibiyet için sahada

Sarı-Lacivertliler, bu akşam Avrupa Kupaları’nda 252. kez ülkemizi temsil edecek. Daha önce 93 defa sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına 94. zaferi için çıkacak. Temsilcimizin ayrıca Avrupa’da 55 beraberliği ve 103 yenilgisi bulunuyor. Kanarya, 251 maçta fileleri toplam 323 kez havalandırırken, kalesinde 365 gol gördü.

Lincoln ceza sınırında

Fenerbahçe’de cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Ancak AEK Larnaka ile oynanan her iki karşılaşmada da kart gören Lincoln ceza sınırında. Sambacı, bugün görev yapıp sarı kart görürse, Sarı- Lacivertliler’in bir sonraki Avrupa müsabakasında (Lider olursa son 16 turu, ikinci olursa Play-Off turu) takımını yalnız bırakacak.

Osayi-Samuel’e Nijerya daveti

Fenerbahçe’nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Osayi- Samuel’e Nijerya Milli Takımı’ndan davet geldi! 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.

6 eksikleri var

Lucescu, kötü gidişat sonrası son dönemde genç oyunculara daha çok şans verdi. Ancak bu akşam deneyimli oyuncularıyla sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlandıktan sonra bir daha kaleyi koruyamayan kaleci Bushchan, ligdeki son H.K.Rih mücadelesinde kadroya girmişti. Milli file bekçisinin bu akşam eldivenleri giyme ihtimali yüksek. Ancak yedek kaleci Boyko’nun yanı sıra sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Bu sezonki tek yabancı transfer Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için görev yapamayacak.





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Teklif yapacaklar

Fenerbahçe'nin sezon başında Santa Clara'dan aldığı Lincoln'e Porto'nun izlettiği öğrenildi. Portekiz ekibinin devre arasında teklif yapacağı belirtiliyor.

Porto Lincoln'ü izletiyor

Sabah'ın haberine göre Porto, 7 Kasım'da 24 yaşına girecek Lincoln'ü sezon başından bu yana izletiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başaran Portekiz devinin devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Jorge Jesus istemişti

Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesinde teknik direktör Jorge Jesus'un büyük etkisi bulunuyor. Jesus'un ısrarı ile Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Lincoln, Portekizli teknik direktörün vazgeçemediği oyunculardan biri.

Jesus'un jokeri

Normal pozisyonu forvet arkası olan Lincoln, Fenerbahçe'de joker oyuncu konumunda. Teknik direktör Jesus, onu orta sahanın solu, sol bek, 10 numara, merkez orta orta saha, sağ kanat olarak oynattı.

En çok şans bulan 3. oyuncu

Fenerbahçe'de Lincoln kaleci Altay Bayındır ve Macar savunmacı Atilla Szalai'den sonra en çok forma şansı bulan 3. futbolcu. Jesus, Brezilyalı futbolcuya bütün kulvarlarda 20 karşılaşmada şans verdi.





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