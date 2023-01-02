Fenerbahçeli yıldız ilk sırada! Avrupa devi onu istiyor...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'de kurmaylar iç transfer çalışmalarına başladı. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, takımın iki yıldızıyla yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Altay'la ilk temas olumlu

Şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertli takımda sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan kaptan Altay Bayındır ve Miha Zajc ile görüşmeler başladı. Altay ile yapılan ilk temasın olumlu geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, henüz Sloven oyuncuyla yapılan pazarlıklardan sonuç alınamadı.





Ya imzalayacak ya ayrılacak

Sloven orta saha oyuncusuna, daha iyi şartlarda son bir teklif daha yapıldı. Fenerbahçe, Zajc’ın önüne koyulan son kontratı da imzalamaması halinde ocak ayında gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. İtalyan’dan Torino, Lecce, Bologna ve Monza, başarılı oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor.

30 milyon Euro

Avrupa'nın takip ettiği Ferdi Kadıoğlu ise son iki sezonda yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekti. A Milli Takım ’a kadar yükselen 23 yaşındaki futbolcu, Napoli ve Dortmund’un yakın takibindeydi. Bu iki takımdan teklif beklenirken, farklı bir kulüp masaya oturmaya hazırlanıyor: İnter Milan... İtalyan devi, sağ bek oyuncusu Denzel Dumfries’i isteyen Tottenham’la pazarlıkları son aşamaya getirdi. Tarafların 30 milyon Euro bonservis bedeliyle el sıkışmaları bekleniyor. İnter, Hollandalı yıldızın yerini doldurmak için kolları hemen sıvadı.





20 milyon Euro’yu geçerse...

Lacivert-Siyahlılar’ın teklif yapması beklenen ilk oyuncunun Ferdi Kadıoğlu olduğu iddia edildi. İnter Milan’ın, ilk etapta 15 milyon Euro’luk bir teklif sunması ancak bu rakamın rahatlıkla yükselebileceği kaydedildi. Fenerbahçe, şampiyonluk hedefine iddialı bir şekilde ilerlerken, takımın en önemli isimlerinden biri olan 23 yaşındaki yıldızı satmak istemiyor. Ancak teklif edilecek rakamın 20 milyon Euro’yu geçmesi halinde, yönetimin buna ‘hayır’ demesi de kolay değil.

3’lü savunmaya alışık

İnter’de teknik patron Simone İnzaghi, 3’lü savunmayla oynamayı tercih ediyor. Ferdi Kadıoğlu, son iki sezonda 3’lü sistemin kanat beki olarak oynamaya fazlasıyla alıştı. Zaten müthiş çıkışını da bu taktikte yaptı. Üstelik 23 yaşındaki oyuncunun hem sağ hem de sol kanat beki pozisyonunda oynayabilmesi, onu daha da değerli bir futbolcu haline getirdi.



