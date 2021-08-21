Fenerbahçe 'de beklentileri karşılayamayan ve kadroda düşünülmeyen Mame Thiam'ın yeni adresi belli oldu.

Senegalli forvetin Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'a transfer olacağı öğrenildi. Transfer ile ilgili, resmi twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan sarı kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam ÇARŞAMBA aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.









30 maçta 10 gole katkı

Kasımpaşa'dan 2020 yılında Fenerbahçe'ye katılan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 30 Süper Lig maçında 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.











