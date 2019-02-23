Fenerbahçe taraftarından Samandıra çıkarması... Sarı Lacivertli taraftarlar sabahki idman öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giderek Beşiktaş derbisi öncesi yapılacak son idmanda takıma destek oldular.

Alınan kötü sonuçlara rağmen takımın sonuna kadar arkasında olduklarını belirten taraftarlar daha sorna tesislerden ayrıldılar.

3 sakatın oynaması zor

Öte yandan kar ve yağmur sebebiyle antrenmanın büyük bölümü salonda yapıldı. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena, Mehmet Ekici'nin ise derbide oynama ihtimalleri bulunsa da Yanal'ın yüzde 100 performans almak için bu oyuncuları riske etmemesi bekleniyor. 3 isim için de karar son saatlerde, durumları kontrol edilerek verilecek.

Yusuf Dursun