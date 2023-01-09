Galatasaray derbisine liderlik için çıkan Fenerbahçe ’de, tribünler tıklım tıklım doldu. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede satışa çıkarılan 47 bin 630 bilet, günler öncesinden tükendi. Maçtan hemen önce başlayan tezahüratlar, son ana kadar devam etti. Sarı-Lacivertli futbolseverler, takımları için adeta 12. adam olurken, bir an olsun bile susmak bilmedi. Bu arada karşılaşmanın hemen öncesinde ise tribünlerde bir görsel şov vardı. Harika bir koreografi hazırlayan Fenerbahçeli futbolseverler, Okul Açık Tribünü’nde “Our City, Our Rules” (Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız) yazan bir koreografi gerçekleştirdi.

Efsaneler unutulmadı

Alt tarafta ise “İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe” yazılı bir pankart kullanıldı. Öte yandan diğer 2 tribünde de büyük posterler yer alırken, “Çubukluya Yapılanlar Sonsuzlukta Yankılanır” ve “Çubuklu Ruhuyla” yazılı pankartlar açıldı. Bu pankartlarda SarıLacivertli ekibin efsanelerine de yer verildi. Pankartta; Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu ve Basri Dirimlili’nin görselleri vardı.







