Emre Belözoğlu Cuma Namazı için gittiği camide yoğun ilgiyle karşılandı



Mustafa AKIN/DÜZCE, (DHA)- Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası tesislerinin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, Cuma Namazı'na gelen Emre Belözoğlu, Sadık Çiftpınar, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve genç oyunculara ilgi gösterdi. Emre Belözoğlu ile Vedat Muriç taraftarlarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmazken forma imzalayıp tesislere geri döndüler.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların gelişi

- Emre Belözoğlu detayları

- Vedat Muriç detaylar

- Camiden çıkışları

- Fotoğraf çekimi

- Detaylar