Fenerbahçeli taraftarlardan Comolli protestosu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşılaşma sonrası soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saat içerde kalan Koç takıma, İstanbul'a uçak yerine otobüsle döneceklerini iletti. Fenerbahçe kafilesi maçın bitiminde yaklaşık 1 saat sonra stadyumdan ayrıldı. Uzun süredir eleştirilerin odak noktasındaki Sportif Direktör Damien Comolli de otobüsteydi.

Yaklaşık 360 kilometre yol kat eden Fenerbahçe otobüsü, gece 02.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne girdi. Kafileyi az sayıda taraftar protestolarla karşıladı.

Taraftarlar, Fenerbahçe ile görüşme halinde olan teknik direktör Ersun Yanal lehine de sloganlar attı.